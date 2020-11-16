Esenyurt'ta 500 kişi daha istihdam edildi

Mülakatlar sonrası şartları uyan 500 kişi istihdam edildi.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) işsizliğe çare olmaya devam ediyor. Sektöründe öncü firmalardan biri olan KOROZO firmasına 500 kişilik istihdam sağlamak için firma yetkilileri ile iş arayanlar Nene Hatun Kültür Merkezi'nde buluştu. Pandemi koşulları nedeniyle kişiye özel kalem, su ve dezenfektan dağıtıldı. Firmanın tanıtımı yapıldıktan sonra mülakatlara geçildi. Mülakatlar sonrası şartları uyan 500 kişi istihdam edildi.

“Sosyal belediyeciliği yaptıkları için teşekkür ediyorum”

500 kişilik işçi alım öncesi konuşan KOROZO İnsan Kaynakları Direktörü Aziz Şahin, “Buraya gelmeden önce aklımızda soru işaretleri vardı ama buraya geldikten sonra her şey netleşti. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Bu tür bir sosyal belediyeciliğe öncülük eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

ESBİM Müdürü Murat Boduroğlu ise “İş ve işçi arayan herkesi ESBİM'e bekliyoruz. Umudun şehri Esenyurt'ta sayın Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un öncülüğünde işsizliğe çözüm olacağız” şeklinde konuştu.