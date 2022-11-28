Esenyurt'ta adliyedeki polisin çantasını çalan hırsızlar kamerada

Esenyurt'ta hırsızlık şüphesi ile sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şahıs, polisin masa üzerindeki çantasını çalarak kaçtı. Olay sonrası hırsızlardan biri gözaltına alınarak tutuklanırken, polis ekipleri diğer şüpheliyi arıyor. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta bir binaya girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.D. ve C.B isimli iki şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra bir polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı ve içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi. İzlenilen güvenlik kamerası görüntülerinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı belirlendi. Şüphelilerden biri olan C.B. gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yaşanan hırsızlık anları adliyenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.