Esenyurt'ta ağaçlar kışa hazırlanıyor

Yapılan çalışmalar çerçevesinde zorlu kış koşullarında ağaçların daha sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanıyor.

Kış mevsimin gelmesiyle birlikte çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt Belediyesi, bir yandan park ve yeşil alan çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ağaç budama işlemlerini sürdürüyor. Her yıl mevsim geçişlerinde gerçekleştirilen bakım ve budama çalışmaları çerçevesinde ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların hava koşullarından korunması, ömrünün uzatılması, estetik görüntü kazandırılması, hastalıklara karşı direncinin artırılması ve daha sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanıyor. Vatandaşlardan gelen dilekçeleri değerlendirerek budamaya uygun ağaçları tespit eden ekipler, çalışmalarına 43 mahallede devam ediyor.