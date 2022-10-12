Esenyurt'ta belediye personeline doğru ve etkili iletişimin metotları anlatıldı

Esenyurt Belediyesi'nin hizmet içi eğitimler çerçevesinde düzenlediği seminerde, personellere psikolojik ilk yardım ve doğru iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından, hizmet içi eğitimler çerçevesinde Arama ve Kurtarma Ekibi (ESAK)'a ve belediye personellerine ‘Psikolojik İlk Yardım', ‘Stresle Başa Çıkma', ‘Doğru İletişim Yöntemleri' konulu eğitim semineri verildi. Sürekli Eğitim Merkezi'nde yapılan seminerde, uzman psikolog tarafından personellerin iletişim becerilerini geliştirmeleri konusunda eğitim verildi. Seminerde ayrıca, psikolojik ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği ve etkili iletişim metotlarından bahsedilerek, personellere kendi aralarında ve vatandaşlarla doğru iletişim kurmanın yolları anlatıldı.