Esenyurt'ta binada yangın: 10 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 10 kişi itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı. Yangında 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı saran dumanlar nedeniyle üst katlarda vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı. Aralarında çocukların da olduğu toplam 10 kişi itfaiye aracının merdiveni ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulans ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın sırasında binada bulunan bir vatandaş yaşananları aktarırken yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.