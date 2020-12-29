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Esenyurt'ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği parka bıraktılar

İstanbul Esenyurt’ta bir yürüyüş parkında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde karton kutu içinde bir erkek bebeği bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta bir yürüyüş parkında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde karton kutu içinde bir erkek bebeği bulundu.


Olay, Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir yürüyüş parkında yaşandı. Parkta yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.


Kafe çalışanı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak olay yerinde bir kadını gördüğünü ifade etti.

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