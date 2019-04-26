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Esenyurt'ta cadde ve bazı binalarda çatlaklar oluştu

Esenyurt’ta çatlak ve çökme oluşan cadde trafiğe kapatılırken, bazı binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Esenyurt'ta çatlak ve çökme oluşan cadde trafiğe kapatılırken, bazı binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler bölgede inceleme yaparken, sokak ve cadde drone ile havadan görüntülendi.


Güzelyurt Mahallesi'nde Orhangazi Caddesi ve cadde üzerinde bulunan bazı binalarda çökme ve çatlaklar meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar yaşanan olayı yetkililere bildirdi. Olayla ilgili ihbar alan ekipleri mahalleye gelerek tespitlerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokak ve cadde drone ile havadan görüntülenirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.

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