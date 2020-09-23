İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor

Vatandaşların huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi için, ilçe genelinde tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yürüten Esenyurt Belediyesi, cadde ve sokaklara ise parke taşı döşüyor.


Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt'un yollarını yenilemeye devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yollarda daha huzurlu seyahat edebilmeleri için gece gündüz çalışıyor. Yeni asfalt yol yapımının yanı sıra ana yolların tahrip olan kısımlarını yenileyen ekipler, cadde ve sokaklara da parke döşüyor. Yol sorununu ortadan kaldırmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam eden ekipler, bu kapsamda İnönü ve Pınar mahallelerinin yollarına parke döşedi.



Yollar asfaltlanıyor


Uzun yıllardır yapılmayan Fatih Sanayi Sitesi'nde asfalt çalışmalarına başlayan Esenyurt Belediyesi, ayrıca trafiğin yoğun olduğu Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nin de yıpranan yollarını yeniledi. Ekipler, ilçede diğer kamu kurumlarının alt yapı çalışmaları yürüttüğü noktalarda da işlemlerin ardından sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Asfalt yol yapımı sayesinde, ilçede tahrip olmuş yollar yenilenerek, Esenyurtluların kullanımına hazır hale getiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.