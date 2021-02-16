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Esenyurt'ta can dostları yalnız bırakılmıyor

Kar yağışı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Ekipleri, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere mama ve su takviyesi yapıyor.



Hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor. Ekipler, hava şartlarından kaynaklı beslenme olanakları azalan hayvanlara düzenli olarak mama ve su takviyesi yaparak, can dostlarının yaşama tutunmasına destek oluyor. Ekipler, can dostları için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mamayı tamamlıyor.

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