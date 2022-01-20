Esenyurt'ta çatı katı alev alev yandı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev sahibi kadın fenalık geçirdi.

Olay, Esenyurt İnönü mahallesi 408 sokakta 14:45 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevre sakinlerinde korkuya neden olan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Evde oturan bir kadın alevlere teslim olan evini görerek baygınlık geçirdi. Binada oturan komşular ise ağlayarak yangının söndürülmesini izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.