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Esenyurt'ta çatışmaların yaşandığı taksi durakları kaldırıldı

Esenyurt’ta silahlı çatışmaların yaşandığı taksi durakları İBB ekiplerince kaldırıldı.

Esenyurt'ta silahlı çatışmaların yaşandığı taksi durakları İBB ekiplerince kaldırıldı.


Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan taksi durakları çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 4 taksi durağı belediye ekiplerince mühürlenmişti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu sabah taksi duraklarını kaldırmak için belirlenen adreslere gitti. 4 taksi durağı İBB ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında polisin de yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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