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Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı yaşandı

Esenyurt’ta bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalanları kurtarmak için seferber olan mahalleli, el birliğiyle binanın demir parmaklıklarını kırdı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan bir yaşlı kadını ve çocukları da merdiven aracıyla kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında hurda eşyaların tutuşmasıyla yangın çıktı. Giriş kattaki daireden çıkan dumanlar nedeniyle apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Adeta can pazarının yaşandığı yangında mahalleli mahsur kalan komşularını kurtarmak için seferber oldu. El birliğiyle apartmanın demir parmaklıklarını kıran vatandaşlar, içeride kalan vatandaşı kurtardı. Bu sırada itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan vatandaşlara merdiven aracı yardımıyla ulaştı. Binada mahsur kalan yaşlı bir kadın ve iki çocuk, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.


Yangın çıkan binada oturan ve evine ekmeklerle gelen Sertaç Seyahn isimli baba, itfaiyeyi görünce şok yaşadı. Çocuklarının kurtarıldığını gören adam, kızına sarıldı. Çocuklarının ambulansa bindirilmesi sırasında şaşkınlık yaşayan adam, elindeki ekmekleri de ambulansa bıraktı.


Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

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