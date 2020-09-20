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Esenyurt'ta çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Esenyurt’ta süs havuzuna girerek serinlemek isteyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Esenyurt'ta süs havuzuna girerek serinlemek isteyen çocuklar korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çocuklar, sıcak nedeniyle süs havuzuna girdiklerini söyleyerek, "Biz Esenyurt çocuğuyuz, bize bir şey olmaz” dediler.


Esenyurt meydanda bulunan süs havuzu çocukların eğlencesi haline geldi. Sıcak havadan bunalan bir grup çocuk, serinlemek amacıyla geldikleri süs havuzunda saatlerce oyun oynadılar. Korona virüs tehlikesine de aldırış etmeyen çocuklar, elektrik hattı bulunan havuzda elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamadan yüzmeye devam ettiler. Çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almayan çocuklar, “Biz Esenyurt çocuğuyuz, bize hiçbir şey olmaz” diyerek kendilerini savundular. Devriye atan polis ekiplerini gören çocukların kaçışmaları ise ilginç anlar ortaya çıkardı.

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