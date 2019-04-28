Esenyurt'ta çöken yol gündüz görüntülendi

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yolda çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin dubalar ile önlem aldığı yol gündüz görüntülendi.

Dün gece saatlerinde Esenyurt Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yolda çökme meydana geldi. Yolda çökmenin olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yol bakım ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından çökmenin olduğu yere güvenlik şeridi çekilerek dubalar konuldu.

Çatlakların olduğu caddeye yakın

Eenyurt Güzelyurt Mahallesinde bulunan Orhangazi caddesi üzerinde ve bir binada çatlaklar nedeniyle bir çok bina kontrol amacıyla boşaltılmış, ekipler binalarda ve zeminde kaymanın olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatmıştı. Gece saatlerinde yolda meydana gelen çökmenin, çatlakların olduğu caddeye yakın olması vatandaşlar arasında panik oluştururken, güvenlik şeridi çekilerek ve dubalar konulan yolun bugün ekipler tarafından yapılacak incelemeler sonrası kapatılacağı öğrenildi. Cadde üzerinde meydana gelen çökmenin gün ağarmasının ardından daha belirgin olduğu görüldü.