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Esenyurt'ta çökmenin yaşandığı mahallede bekleyiş sürüyor

Esenyurt’ta önceki gün cadde ve binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılırken, olayın üzerinden geçen 3’üncü günde mahallede bekleyiş sürüyor.

Esenyurt'ta önceki gün cadde ve binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılırken, olayın üzerinden geçen 3'üncü günde mahallede bekleyiş sürüyor. Güvenlik amacıyla giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekilen caddede polis ve zabıta ekipleri hazırda bekletiliyor.


Esenyurt'ta Cuma günü akşam saatlerinde cadde ve binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılmasının ardından mahallede bekleyiş sürüyor. Güvenlik amacıyla giriş ve çıkışlara kapatılarak güvenlik şeridi çekilen cadde ve bina önlerinde polis, zabıta ve sağlık ekipleri hazırda bekletiliyor. İncelemelerin sürdüğü 3'üncü gününde mahallede sessizlik hakim iken, ekiplerin gün içerisinde incelemelerinin devam edeceği öğrenildi.

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