Esenyurt'ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, pandemiden olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara devam ediyor. Kasım ayında Covid tedavisi gördüğü için karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağlandı.

Bin 693 aileye gıda desteği

Kasım ayı boyunca Covid olan veya temas durumu nedeniyle karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağlandı. Vatandaşların talebi doğrultusunda sıcak yemek, kahvaltı ya da gıda kolisi desteği veriliyor. Ekipler hazırladıkları sıcak yemek ve kahvaltılıkları vatandaşlara kapıda temas olmadan teslim ediyor.