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Esenyurt'ta dehşet anları

Esenyurt’ta bir kamyonet dolusu adam kovaladıkları adamı sığındığı camcı dükkanında yakalayarak bıçakla yaraladı.

Esenyurt'ta bir kamyonet dolusu adam kovaladıkları adamı sığındığı camcı dükkanında yakalayarak bıçakla yaraladı. Dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 367 Sokakta yaşandı. Kalabalık grup kovaladıkları adamı camcı dükkanına girerken gördü onlarda içeri girerek adamı yakaladı. Ellerimdeki sopa ve bıçaklar ile adama saldıran 10-15 kişilik grup adamı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ve sopa darbeleri ile yaraladı. Yaşanan kovalamaca ve kavganın sebebi henüz bilinmiyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri camcı atölyesi önünde kanlar içinde yatan şahsı hastaneye kaldırdı. Olay ilişkin soruşturma sürüyor.

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