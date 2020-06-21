İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelindeki ibadethane, eczane, berber, kuaför, taksi ve İETT durakları, bankamatikler, bina girişleri, cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyor. Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.


10 bin 75 araç dezenfekte edildi


Esenyurt Belediyesi Pandemi süreci boyunca 2 araç dezenfeksiyon istasyonunda toplam 10 bin 75 araç, 2 bin 821 sokak ve cadde, 9 bin 14 çöp konteyner'ını, Esenyurt ve Beylikdüzü Devlet Hastaneleri ile belediye binası, sürekli eğitim merkezi, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları ile ATM ve üst geçitleri haftada 3 kez olmak üzere 42 kere, aile sağlığı merkezleri, eczane, kaymakamlık, Kızılay binası ve Göç İdaresini haftada 2 kez olmak üzere 28 kere, özel sağlık kuruluşları, bankalar, PTT şubeleri, İSKİ, muhtarlık, noter, müftülük, sosyal hizmet binası ile ilçe milli eğitim müdürlüğünü haftada 1 kez olmak üzere 14 kere, Esenyurt'taki tüm sokak ve bina girişlerini ise 4 kez dezenfekte etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.