Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü gişe bariyerine çarptı

Esenyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, gişe bariyerlerine çarparak durabildi.
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, gişe bariyerlerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametine giden Emre Y., kayganlaşan yolda 34 RT 725 plakalı minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince Esenyurt gişelerinin bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan minibüs sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Minibüs, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.