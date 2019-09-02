İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi.


Olay, Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evde doğal gaz patlaması yaşandı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Evde bulunan bir kadın patlamanın etkisiyle yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Cam çerçeve her şey aşağıya indi. Büyük bir alev topu çıktı” dedi.


Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluştuğu görüldü.


Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.