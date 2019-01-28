Esenyurt'ta dostluk kazandı

Turnuvanın şampiyonu Güvenlik Amirliği takımı oldu.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği birimler arası ‘Dostluk Futbol Turnuvası' oynanan birincilik maçıyla sona erdi. Ekim ayında başlayan ve 26 birimin katıldığı turnuvanın final maçı Esenyurt Belediyesi Güvenlik Amirliği ve Yapı Kontrol Müdürlüğü takımları arasında antrenman sahasında oynandı. Her iki takımın da ter döktüğü maçta, Güvenlik Amirliği takımı rakibini 5-3 yendi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada turnuvanın şampiyonu Güvenlik Amirliği olurken, ikinci Yapı kontrol Müdürlüğü, üçüncü ise İşletme Müdürlüğü oldu. Seyircinin yoğun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın sonunda kupa töreni yapıldı. Turnuvada dereceye giren takımların ödüllerini ve kupalarını Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe verdi.

Dereceye giren takımları tebrik eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bildiğiniz gibi rekortmen sayıda sporcuya malzeme dahil hizmet veriyoruz. 100 bini aşkın sporcumuz var. Bu ilçe belediyeleri anlamında rekor, hatta dünya rekoru diyebiliriz. Bu rekorun futbolla ilgili kısmına Esenlig adını verdiğimiz bir lig planladık. Bunu da ilk olarak kendi belediye müdürlüklerimiz arasında yaptık. Yaklaşık 3 ay süren turnuvanın final maçı Güvenlik Amirliği ve Yapı Kontrol Müdürlüğümüz arasında oynandı. Güvenlik Amirliğimizin kazandığı bir maç oldu. Biz bunu Esenyurt çapında bütün STK'ların, kamu çalışanlarının, din adamlarının, öğretmenlerin, Cem evlerinin oluşturduğu takımları bir lig şekline getirip Esenyurt'ta sunacağız inşallah” dedi.

Güvenlik Amirliği takım kaptanı Ahmet Dalkılıç, “Öncelikle Başkanımız Ali Murat Alatepe'ye Spor Müdürümüz Yusuf Ocak bey ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz 26 takım içerisinde Güvenlik Amirliği olarak ilk gününden son gününe kadar hiç maç kaybetmeden en az gol yiyip, en çok gol atarak liderliği alacağımızı gösterdik. Ben taraftarlara ve amirlerime teşekkür ediyorum takım arkadaşlarımızı da kutluyorum” diye konuştu.

Turnuvada Ekim ayından bu yana 350 personelin katıldığı 35 ayrı karşılaşma yapıldı. Karşılaşmalarda dereceye giren takımlar dışında turnuvanın gol kralı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Ahmet Salim Şahin'e, Centilmen takımı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne ve Turnuva Özel Ödülü'ne layık görülen Özden Türk'e plaket verildi.