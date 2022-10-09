Esenyurt'ta düzenlenen ‘Kardeş Kültürler Festivali'nde unutulan eserler gün yüzüne çıktı

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların da katılım sağladığı “Kardeş Kültürler Festivali” düzenledi. Anadolu'da unutulan eserler gün yüzüne çıkartılarak kurulan stantlarda sergilendi.

Esenyurt Belediyesi'nin İl Dernekleriyle birlikte düzenlediği “Kardeş Kültürler Festivali” Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Programa, Esenyurt İlçe Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, STK başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu bir kortej yürüyüşüyle alana gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, burada kurulan yöresel ürün stantlarını gezdi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan açılış konuşmalarıyla devam etti.

Ünlü Türkücü Kubat, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı

Esenyurt'ta ilk kez gerçekleşen festivalin ilk gününde sergilenen halk oyunları gösterisi ve kardeşlik halaylarının ardından sanatçı Kubat sahne alarak Esenyurtlulara coşkulu anlar yaşattı. Konserin ardından Başkan Bozkurt, ünlü sanatçı Kubat'a çiçek takdim etti. Yaklaşık 40 ilin katılımıyla 10 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte, her gün bir bölgenin tanıtımı yapılarak o bölgeye özgü sanatçılar konser verecek. Festivalde çini ve seramik, sepet örme, lületaşı, kilim dokuma, feretiko bezi dokuma, bıçak ve boynuz tarak yapımı, geleneksel Türk işlemeleri, sıcak cam yapımı ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca el emeği ürünlerin yapımının gösterileceği alanlar yer alacak.

“Dünyayı güzellik kurtaracak”

Esenyurtlu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Başkan Kemal Deniz Bozkurt, “Binlerce yıldır yoğurularak bugüne gelmiş. Ama maalesef zaman zaman farklı kültürler, inançlara sahip olmak kötü bir şeymiş gibi anlatılıyor. Bizi sanki birbirimizden çok uzakmışız gibi anlatmaya çalışılıyor. Hâlbuki o kadar büyük bir zenginlik ki. Bu zenginliğin farkına vardığımızda hem dünyaya bakışımız değişecek. Hem hayattan aldığımız haz değişecek. Yaşama karşı daha fazla güçlenmiş olacağız. Biz bu duygu ve düşüncelerle kültür festivalinin ilkini yaptık” dedi.

“Sahnede tüm Türkiye'yi gezeceğiz”

Esenyurt'ta ilk konserini veren Kubat ise “Çok heyecanlıyım. İnanılmaz kalabalık. Muhteşem. Tam benim repertuarıma uygun bir festival. Tüm Türkiye'yi gezeceğiz onlarla birlikte” diye konuştu.

“Soğuğu ve sıcağı muhafaza ediyor”

Gaziantepli bakır ustası Ertuğrul Üzümcü, “Uzun yıllardır devam ediyor fakat gün geçtikçe imalatçı da yapan sayısı da azalıyor ve imalatçı yetişmiyor. Osmanlı'nın daha öncesinden yapılan birçok eser var. Birçok insan bakırı bilmiyor. Bakır zehirler diye kulaktan duyma sözler var. Sağlığa çok yararlı. Kalayın içinde demir vitamini, bilekliklerin içinde romatizmaya ve sağlığa iyi gelen özellikler var. İletken bir madde olduğu için soğuğu ve sıcağı muhafaza ediyor. Esenyurt Belediyesi böyle bir etkinlik yaptığı için biz de bu mesleği yapan insanlar olarak insanlara gelip doğru şeyleri anlatıyoruz. İnsanların ‘Eskiden bunu biz çok kullanıyorduk, artık kullanamıyoruz' dediği şeyleri biz anlatıp tekrar hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Esenyurt Belediyesi'ne bunun için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Duvaklı giyip gelin olup gidiyor”

Ardahan'a özgür yöresel kıyafetleri oyuncak bebeklerin üzerine diken Fidan Atmaca, “Bunlar yüzyıllarca giyilen elbiseler. Bunları gençlerimiz terk etti. Ben de bunu bebeklere dökerek bebekler yaptık. Japonya'da birinciliği aldım. İzmir'de yarışa girdik. İncelikler çok var. Malzemesi de çok. Kız giyimi var. Genç kızlar giyer. Duvaklı giyip gelin olup gidiyor. Gelinden sonra da kadın elbisesi giyer” ifadelerini kullandı.