İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta eczanede korona virüse muşambalı önlem

Esenyurt’tan bir eczane korona virüs için farklı bir tedbir alarak eczanenin içinde muşambadan bir alan oluşturdu.

Esenyurt'tan bir eczane korona virüs için farklı bir tedbir alarak eczanenin içinde muşambadan bir alan oluşturdu.


korona virüs önlemleri kapsamında Esenyurt'ta bir eczana hem müşterilerini hem de kendilerini korumak için ilginç bir önlem alarak eczanenin içini geçici olarak muşamba ile kapladı. İçeriye astıkları uyarıda ise eczaneye tek seferde en fazla üç kişi alacaklarını belirtti. Bunun yanında asılan diğer bir yazıda ise hastalara, mecbur olmadıkça hiçbir yere ellemeyin uyarısında bulundular.


"Önlem almak istedik"


Eczane çalışanı Azad Alçın “ ilk başta şerit çekmiştik. Tabi bunun koruyuculuğu ne kadar olur tartışılır. Nöbet günümüz vardı geçen cuma günü, hastaneden çıkanlar direkt buraya geliyor. Hem kendimiz hem başka hastalar için önlem almak istedik. Şimdi eline hapşuran bir hasta burada bir ilaca dokunduktan sonra o ilacı biz bir başkasına vereceğiz. Belki virüslü ona da bulaştıracak. Çıtaları da kendimiz yaptırdık.Muşambanın kötü görüntüsünden çıkarmak istedik” dedi.


Ayrıca, Alçın, eczanenin hastalar için olan kısmını cam ile kapatacaklarını söyleyerek, içeriye tek seferde en fazla üç kişi alarak virüs riskini en aza indirmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.