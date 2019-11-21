İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Esenyurt’ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşı sonunda ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Şahısın daha öncede 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ciğerci dükkanı olduğu öğrenilen Murat Ç. (40), bir süredir işlerinin yolunda gitmemesi üzerine bunalıma girdi. Evli ve 2 çocuk babası olan şahıs, eşiyle sorun yaşamaya da başladı. Murat Ç., evde karısı ve çocuklarının olmadığı bir zamanda intihar girişiminde bulundu. Vücudunun bazı yerlerine kesici aletlerle zarar veren adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Müzakereci polis ikna etti


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ikna etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri şahsı ikana edemeyince olay yerine müzakere polis ekibi çağrıldı. Apartman dairesine gelen müzakereci polis, Murat Ç.'yi uzun süren çabaları sonucu ikna ederek kapıyı açtırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Murat Ç.'nin daha önce aynı sebeplerden dolayı 2 kere daha intihara kalkıştığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.