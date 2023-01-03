Esenyurt'ta feci kaza anı kamerada

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Metrelerce savrulan kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücünün serbest bırakıldığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Aralık Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde giden 34 CZA 367 plakalı otomobil sürücüsü Deniz A., yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın Dürdane Ekiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın, yerde hareketsiz şekilde kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen sürücü çıkarıldığı ilk mahkemede serbest bırakıldı. Yaşanan o feci kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Korkunç kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki bir aracın karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptığı ve kadının metrelerce savrulduğu görülüyor.