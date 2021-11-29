İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'ta feci kaza

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ’ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ'ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı.


Kamyonun üzerinden geçtiği çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, saat 26 Kasım 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki küçük çocuğu İSKİ' ye ait kamyon ezdi. Çocuğun ezildiğini gören civardaki vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.