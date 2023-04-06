Esenyurt'ta freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Esenyurt'ta freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne çarptı. Kazada, minibüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen 34 GKC 574 plakalı servis minibüsü, freninin boşalmasıyla caddede seyir halinde bulunan 142 F hattındaki halk otobüsüne çarptı. Yaşanan kaza sonrasında yaralıların olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi gelirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından ifade için karakola götürülürken, yaşanan kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

“Bir ses duyduk”

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Nigar Şahin, “Biz bir ses duyduk ve dışarıya çıktık. Freni patlayan bir servis minibüsünün halk otobüsüne çarptığını gördük. Yaralıların olduğunu gördük. Ambulanslar geldi ve yaralıları hastaneye götürdü. Zaten bu yolda daha önce de birçok kaza yaşandı. Burayla ilgili yetkililerin önlem almasını istiyoruz” dedi.