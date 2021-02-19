Esenyurt'ta Gara Şehitleri dualarla anıldı

İstanbul Samsun Dernekleri Federasyon tarafından Esenyurt'ta düzenlenen programda Gara'da Şehit olan 13 vatandaş için ayrı ayrı çelenk bırakıldı dualarda edildi.

Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş Esenyurt Meydanı'nda İstanbul Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen programla anıldı. Program 13 şehidin ismine hazırlanan çelenkler Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin yanına bırakılmasıyla başladı. Programın devamında ise Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunarak şehitler için dua edildi.

Federasyon adına basın açıklaması yapan İstanbul Samsun Dernekleri Federasyon Başkanı Erol Türkoğlu, “Söz hükmünü kaybetmiştir. Türk milletine kader biçmeye çalışan hainlere buradan sesleniyoruz. Tarih boyunca hainlikle mücadele etmiş Türk milleti nelerin üstesinde geleceğini tarihini 7 düvele göstermiş ve bugünde gösterecek kudrete sahiptir. Samsunlular nasıl ki 100 yıl önce milli mücadele için sine-i millete dönen Gazi Mustafa Kemal'i kucak açıp bağrımıza basmış ve bu milletle mücadele için en önde saf tutmuşsak bugünde devletimiz ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu buradan kamuoyuna duyururuz. Şehit olan kahraman askerlerimizi ve aziz vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet ve Aziz Türk Milletine baş sağlığı diliyorum. İstanbul'dan Esenyurt Meydanı'ndan sesleniyorum, Gara, Kandil, Sincar sizlere mezar olacak. Bu katliamı PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir karar ve kader anı olduğuna inanıyor. PKK terör örgütü ve onun destekçilerini buradan lanetliyorum” dedi.