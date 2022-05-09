Esenyurt'ta gecekondu yangını

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir gecekondu çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı gecekondudan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu ise küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.