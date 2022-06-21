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Esenyurt'ta Halk Dansları ve Müzik Festivali başlıyor

Esenyurt Belediyesi’nin düzenleyeceği “1.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenleyeceği “1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali” başlıyor. Özel dans gösterileri, ‘Aydilge' ve ‘Moğollar' konserinin de olacağı festival ile ilçe, 4 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak.


Esenyurt'ta ilk defa yapılacak olan ‘Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali' başlıyor. 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 16 ülke katılacak. 4 gün boyunca dünya kültürüne ev sahipliği yapacak olan ilçedeki festivalde barış, kardeşlik ve dostluk vurgulanacak. Esenkent Mahallesi'ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak olan festival, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Kortej yürüyüşü, ‘Anadolu Ateşi' dans gösterisi, uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri, ‘Aydilge' ve ‘Moğollar' konseri ile vatandaşlar festivalde unutulmaz anlar yaşayacak. Festival, 23 Haziran Perşembe günü yapılacak olan kortejin ardından açılış seremonisi sahne gösterileri başlayacak.



"Bu muhteşem festivalin bir parçası olun"


Festivalin Türkiye'de örnek gösterileceğini ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlara festivale katılım çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, “Bu muhteşem festivalin bir parçası olup bize eşlik edecek, ev sahibi olarak heyecanımıza ortak olacak siz değerli Esenyurt aileme şimdiden teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimizin buradan çok güzel anılarla ayrılacağına eminim. Dünya kültürlerini, sevgi ve hoşgörüyle buluşturup, dostlukla pekiştireceğimiz festivalimize tüm komşularımı bekliyorum” dedi.


Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği uluslararası festivalin 4 günlük programı ise şöyle:



23 Haziran Perşembe


16.00 Buluşma Korteji (Üstü açık otobüs) Başlangıç noktası: Eski Belediye Bahçesi,


18.00 Yürüyüş Korteji Başlangıcı Başlangıç noktası: Esenkent Havana Parkı


19.30 Açılış Seremonisi ve Sahne Gösterileri


Katılımcı Tüm Ülkeler


Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu


21.30 "Anadolu Ateşi" Dans Gösterisi


Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu



24 Haziran Cuma


19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri


Makedonya, Karadağ, Kuzey Osetya, Gürcistan, Meksika, Bulgaristan ve İran


Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu



25 Haziran Cumartesi


19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri


Azerbaycan, Ukrayna, Ürdün, Bosna Hersek, Yunanistan, Sırbistan, Kazakistan ve Türkiye


Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu


22.00 "Aydilge" Konseri


Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu



26 Haziran Pazar


20.00 Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi ve Katılımcı Tüm Ülkeler Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri


20.30 Festivalde Yer Alan Rehberlerin Ödül Töreni


Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu


22.00 "Moğollar" Konseri


Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu

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