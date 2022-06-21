Esenyurt'ta Halk Dansları ve Müzik Festivali başlıyor

Esenyurt Belediyesi’nin düzenleyeceği “1.
Esenyurt Belediyesi'nin düzenleyeceği “1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali” başlıyor. Özel dans gösterileri, ‘Aydilge' ve ‘Moğollar' konserinin de olacağı festival ile ilçe, 4 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak.
Esenyurt'ta ilk defa yapılacak olan ‘Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali' başlıyor. 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 16 ülke katılacak. 4 gün boyunca dünya kültürüne ev sahipliği yapacak olan ilçedeki festivalde barış, kardeşlik ve dostluk vurgulanacak. Esenkent Mahallesi'ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak olan festival, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Kortej yürüyüşü, ‘Anadolu Ateşi' dans gösterisi, uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri, ‘Aydilge' ve ‘Moğollar' konseri ile vatandaşlar festivalde unutulmaz anlar yaşayacak. Festival, 23 Haziran Perşembe günü yapılacak olan kortejin ardından açılış seremonisi sahne gösterileri başlayacak.
"Bu muhteşem festivalin bir parçası olun"
Festivalin Türkiye'de örnek gösterileceğini ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlara festivale katılım çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, “Bu muhteşem festivalin bir parçası olup bize eşlik edecek, ev sahibi olarak heyecanımıza ortak olacak siz değerli Esenyurt aileme şimdiden teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimizin buradan çok güzel anılarla ayrılacağına eminim. Dünya kültürlerini, sevgi ve hoşgörüyle buluşturup, dostlukla pekiştireceğimiz festivalimize tüm komşularımı bekliyorum” dedi.
Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği uluslararası festivalin 4 günlük programı ise şöyle:
23 Haziran Perşembe
16.00 Buluşma Korteji (Üstü açık otobüs) Başlangıç noktası: Eski Belediye Bahçesi,
18.00 Yürüyüş Korteji Başlangıcı Başlangıç noktası: Esenkent Havana Parkı
19.30 Açılış Seremonisi ve Sahne Gösterileri
Katılımcı Tüm Ülkeler
Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu
21.30 "Anadolu Ateşi" Dans Gösterisi
Yer: Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu
24 Haziran Cuma
19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri
Makedonya, Karadağ, Kuzey Osetya, Gürcistan, Meksika, Bulgaristan ve İran
Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu
25 Haziran Cumartesi
19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri
Azerbaycan, Ukrayna, Ürdün, Bosna Hersek, Yunanistan, Sırbistan, Kazakistan ve Türkiye
Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu
22.00 "Aydilge" Konseri
Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu
26 Haziran Pazar
20.00 Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi ve Katılımcı Tüm Ülkeler Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri
20.30 Festivalde Yer Alan Rehberlerin Ödül Töreni
Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu
22.00 "Moğollar" Konseri
Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu