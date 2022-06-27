Esenyurt'ta Halk Dansları ve Müzik Festivali son buldu

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 1'inci Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali'nin sonu günü renkli anlara sahne oldu. Özel dans gösterileri, ‘Aydilge' ve ‘Moğollar' konserinin de olduğu festival ile ilçe, 4 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi oldu.

Esenyurt'ta ilk defa yapılan ‘Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali' 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivale 16 ülke katılım sağladı. 4 gün boyunca dünya kültürüne ev sahipliği yapan festivalde, ilçedeki barış, kardeşlik ve dostluk vurgulandı. Esenkent Mahallesi'ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan festival, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yaptığı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayıldı. Kortej yürüyüşü, ‘Anadolu Ateşi' dans gösterisi, uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri, ‘Aydilge' ve ‘Moğollar' konseri ile vatandaşlar festivalde unutulmaz anlar yaşadı. Festival, 23 Haziran Perşembe günü yapılan kortejin ardından açılış seremonisi sahne gösterileriyle başlarken bugün ise son buldu.