Esenyurt'ta Haramidere kanalına karışan fabrika atıkları su çevreyi kirletiyor

Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda taşkın sonucu sele neden olan Haramidere kanalına, bu kez fabrikalardan akan pis sular dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle Haramidere kanalından taşan su taşkına neden olmuş çok sayıda ev ve araç taşkın sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Yaşanan olay sonrası söz konusu Haramidere kanalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ıslah edileceği söylenilmişti. Dün ise aynı dereye karışan atık suların mavi renkte akması ve çevreye yaydığı kötü koku korkuttu. Dereye akan koyu mavi renkteki sular hem drone ile görüntülendi.