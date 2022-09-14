İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahsın çıkardığı taşkınlıkta kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahsın çıkardığı taşkınlıkta kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.


Esenyurt Devlet Hastanesinde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. Kaza yapan şahıslara müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanmış, 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından ameliyata alınan Tuğrul Okudan'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları ise sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.