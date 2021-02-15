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Esenyurt'ta hayatı kolaylaştıran ve eğlendiren boyama

Esenyurt Belediyesi, sokak aralarına ve bina önlerine çocuklar için ‘Seksek’ oyun alanı; engelli vatandaşların araçlarını park etmede sorun yaşamaması için de ‘Engelli Aracı Park Yeri’ işareti çiziyor.

Esenyurt Belediyesi, sokak aralarına ve bina önlerine çocuklar için ‘Seksek' oyun alanı; engelli vatandaşların araçlarını park etmede sorun yaşamaması için de ‘Engelli Aracı Park Yeri' işareti çiziyor.


Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde hem engelliler ve çocuklar hem de yayaların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Talep üzerine sokak aralarında engelli vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park etmesi için boyama ile yerde çizim yaparak, ‘Engelli Aracı Park Yeri' işareti çiziyor. Bu sayede engelli vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park etmesi sağlanıyor.



Çocuklara “seksek” oyun alanı


Çocukları da unutmayan ekipler; vatandaşların, çocukları için talebi üzerine, yerde sarı boya ile Seksek oyun alanı çiziyor. Ekipler ayrıca, ilçe genelinde trafik kazalarının önlenmesi için yaya, okul geçidi ve refüj boyaması çalışmalarını da sürdürüyor.

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