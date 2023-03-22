İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta ibadethaneler Ramazan ayına hazır

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki camilerde yürüttüğü detaylı temizlik çalışmalarını tamamladı.


Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizledi. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dâhilinde cami ve cemevlerine giderek hem cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı hem de halıları yıkadı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ibadethaneler kılınacak ilk teravih namazına hazırlandı.

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