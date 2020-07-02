Esenyurt'ta ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde yeniden ibadete açılan cami ve cemevlerinde dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Ekipler, ilçe genelinde ibadet yapılan, cemevi ve camilerin sosyal kullanım alanları da dahil olmak üzere tüm noktalarını dezenfekte etti. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışan ekipler, dezenfeksiyon işlemlerini büyük bir titizlikle yürüterek, cami ve cemevlerini ibadete hazır hale getirdi. İlçe genelinde ibadethanelerde yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, aralıksız olarak devam edecek.