Esenyurt'ta İç Anadolu gecesi rüzgarı esti

Esenyurt Belediyesinin İl Dernekler Platformu ile birlikte çok sayıda kültürü buluşturduğu Kardeş Kültürler Festivali'nin 6'ncı gününde düzenlenen İç Anadolu Gecesi'nde ünlü sanatçı Mustafa Özarslan, Türk Halk Müziği'nin en sevilen parçalarını seslendirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların kültürünü sergilediği ve kaynaştığı Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali devam ediyor. Esenyurt'un farklı renklere, kültürlere, yerel lezzetlere ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlara ev sahipliği yaptığı festivalde, vatandaşlar birbirinden renkli stantların yanı sıra her yörenin sanatçılarıyla da buluşuyor. Festivalin 6'ncı gününde İç Anadolu gecesi çerçevesinde bölgenin yöresel sanatçıları her dilden türküleri seslendirdi. Yöresel sanatçıların konseri ardından ünlü sanatçı Mustafa Özarslan, Türk Halk Müziği'nin en sevilen şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un vatandaşlarla birlikte halaylara eşlik etmesi eğlenceli anlara sahne oldu. Bozkurt, Esenyurt'taki birlik ve beraberliğe kattığı değer için Mustafa Özarslan'a teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti. Programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

“Bu etkinlikleri düzenlemek hem cesaret istiyor hem de takdire şayan”

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin bir cesaret örneği olduğunu söyleyen Özarslan, “Buraya davet edilmekten çok mutlu oldum ve gurur duydum. Belediyeye ve bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ederiz. Kendi kültürümüze sahip çıkmak adına popüler kültüre inat bu etkinlikleri düzenlemek hem cesaret istiyor hem de takdire şayan. Türküler adına Başkan Bey'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.

“Türkülerden vazgeçmeyelim”

Gecede sahne alan Halk Ozanı Abdullah Papur'un oğlu Halk Sanatçısı Ercan Papur, emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: “Esenyurt'ta olmaktan onur duydum. Birçok bölgenin olduğu bir yer. Sanat çok farklı bir yerlere gitmeye başladı. Özellikle Türk Halk Müziği. Yoğunluk biraz türkülerde olsa, türküleri biraz daha icra etsek daha güzel olacak. Yeni nesil hep Pop ve Rap dinliyor. Kültürümüz eriyip gitmeye başlıyor. Türkülerden vazgeçmeyelim, çünkü türkülerin içinde kan yok, şiddet yok; sevda var, aşk var, güzellik var.”

Kardeş Kültürler Festivali'nin bugünkü programı şöyle:

Marmara, Trakya ve Rumeli Gecesi

15.00- Bölgeye Özel Yöresel Sanatçı Konserleri

20.00- Halk Oyunları Gösterisi

20.30- Serkan Çağrı ve Orkestrası (Konser)

Yer: Esenyurt Cumhuriyet Meydanı