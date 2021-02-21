Esenyurt'ta ihtiyaç sahiplerine 60 bin gıda kolisi dağıtılmaya başlandı

60 bin gıda kolisi, gerekli kontroller ve hijyen testlerinden geçerek vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan “Üreticiden tüketiciye aracısız gıda” vaadi kapsamında gerçekleşen yardımlar devam edecek.

Sosyal yardımlarda halk sağlığını ön planda tutan Esenyurt Belediyesi, 2021 yılı içinde ihtiyaç sahibi ve pandemi nedeniyle karantinada olan vatandaşlara dağıtılmak üzere 60 bin gıda kolisi satın aldı. Gıda kolileri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gıda Muayene Komisyonu tarafından teknik ve hijyenik koşullar açısından da incelendi. İçerisinde bakliyat, tahıl ürünleri gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen veya karantina sürecinde olan vatandaşların adreslerine teslim edilmeye başlandı.

"Gıda paketlerini kontrolden geçiriyoruz”

Gıda kolilerini hijyenik bir şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim Baki, “Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi komşularımıza 60 bin gıda kolisinin dağıtımını yaptık. Yeni yılda da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın listeleri hazırlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 60 bin gıda kolisinin tedariki sağlandı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak kurduğumuz heyetle gıda paketlerinin teknik ve hijyenik koşullara uygunluğunu kontrol ettik. Ürünlerin teslimatı bu heyet tarafından yapılıyor. Her parti ürün, kontrol edilerek depoya alınıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için tüm müdürlüklerimizle el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.