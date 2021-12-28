Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda, bir kişi de kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Savaş filmlerini aratmayan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma, onlarca kişinin bıçak, tekme ve tokatla birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi ise kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Savaş filmlerini aratmayan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.