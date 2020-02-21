Esenyurt'ta iki grubun makaslı, cam şişeli kavgası kamerada

Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Cam şişe ve makasın kullanıldığı kavgada 2 grup, polis ekipleri gelmeden dağıldı.

Olay, Yenikent Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken elindeki cam şişeleri birbirine attan şahıslardan biri berberden makas aldı. Olayda yaralanan olmazken 2 grup polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Kavgayla ilgili şikayetçi kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirleriyle tartışmaları ve sonrasında birisinin yol üstünde bulunan berber dükkanından makas aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise taraflardan birisinin diğerine cam şişe attığı görülüyor.