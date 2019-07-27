İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta iki katlı otobüs alev alev yandı

Esenyurt’ta iki katlı özel halk otobüsü ilçenin en işlek caddesinde alev alev yandı.

Esenyurt'ta iki katlı özel halk otobüsü ilçenin en işlek caddesinde alev alev yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, cadde trafiğe kapandı.


Yangın, 15.45 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı, Bahçeşehir istikametinde yaşandı. İki katlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede otobüsteki vatandaşlar tahliye edilirken dumanlar bir anda aleve dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otobüste zaman zaman ufak çaplı lastik patlamaları da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bir vatandaş yaşananları anlatırken yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.