Esenyurt'ta iş yeri deposunda yangın

İstanbul Esenyurt'ta alüminyum üretilen iş yerinin depo kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken depoda maddi hasar meydana geldi.

Esenyurt Dogan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda, saat 10:30 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Depoyu saran alevleri gören iş yeri çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada depodaki ürünleri yanmaması için dışarı çıkarmak isteyen bazı çalışanlar, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.