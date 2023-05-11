Esenyurt'ta iş yerinin çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 4 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi 146 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler kısa sürede söndürüldü. İş yerinin uzun süre önce yıkım için boşaltıldığı öğrenilirken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.