Esenyurt'ta ısrarla maske takmayanlara ceza yağdı

Esenyurt'ta ısrarla maske takmayıp vatandaşların sağlığını tehdit eden kişilere ise ceza yağdı. Maske yasağını bildiği halde takmayıp ceplerinde ve çantalarında taşıyan vatandaşlar ise polislerini hayrete düşürdü.

Korona virüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla 81 ilde olmak üzere maske takma zorunluluğu getirildi. Bu önlemler çerçevesinde İstanbul'da da denetimler devam ediyor. Esenyurt Meydanda uygulamalarına ara vermeden devam eden Esenyurt polisi tüm uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara ceza yağdırdı. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL'lik para cezası kesildi. Bir çok vatandaş sıcaktan bunaldığını söyleyip kendini savunurken, bir çoğu ise takmayı unuttuğunu söyledi.

Maskeler ya cepte ya çantada

Tüm uyarılara rağmen, maskeyi doğru şekliyle takmayanlar bulaş riskini artırarak vatandaşların sağlığıyla oynuyor. Sıcaktan bunaldığını öne süren vatandaşlar, maskeyi burunlarının ya da çenelerinin altında tutuyor. Bazı vatandaşlar ise ceza yemekten korktukları için yüzlerine takmadıkları maskeleri ceplerinde veya çantalarında taşıyor. Denetimlerde bu vatandaşlara da idari para cezası uygulanıyor.