Esenyurt'ta kaçak kurban kesimine geçit yok

Tespit edilen adreslere zabıta ekipleri yönlendirilerek, sokakta kurban kesimi engellendi.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşların ibadetlerini güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kesim alanları dışında sağlıksız bir şekilde yapılan kaçak kesimlere karşı dron ile denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere giden motorize ekipler, sağlıksız bölgelerde yapılan kurban kesimini engelledi. İlçe genelindeki çalışmalarına devam eden ekipler, bayram boyunca mesai yaparak uygunsuz alanlarla kurban kesilmesinin önüne geçecek.

Sağlık çalışanları bayram nöbetinde

Sokaklarda kaçak kesime izin vermeyen Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki 8 kesimhanede de olası yaralanmalara ilk müdahaleyi yapmak için sağlık ekibi ve ambulans bulundurdu. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için belediyenin sağlık personeli bayram boyunca nöbette olacak.

“Hekimler sahada hazır bekliyor”

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi için sahada çalışmaların sürdüğünü belirten Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim Baki, “Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un önderliğinde bir aydan daha fazla bir sürede toplantılar yaparak kaliteli hizmet gerçekleştirme çabasındayız. Sekiz kesimhanede hizmetimiz mevcut. Eğitimli kesim ekipleri tarafından kesimler yapılıyor. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların tespiti için de veteriner hekimler sahada hazır bekliyor. Çevre sağlığı için de ilaçlama ve kireçleme çalışmaları yapılıyor” dedi.