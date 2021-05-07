Esenyurt'ta Kadir Gecesi öncesi camiler dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Korona virüs ile mücadele kapsamında, dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşların toplu kullanım alanlarını aralıksız şekilde dezenfekte eden ekipler, yaklaşan Kadir Gecesi öncesi de ilçede bulunan ibadethaneleri dezenfekte etti. Esenyurtluların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışan ekipler, insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlarla, ibadethanelerin tüm noktalarında dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.

“Biliyoruz ki güzel günler yakın"

İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muhammed Ensar Yolcu, “Pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz zor koşullara rağmen, çalışmalarımızı Esenyurt genelinde ve ibadethanelerimizde devamlı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki güzel günler yakın. Mübarek Kadir Gecesi yaklaşmakta, Esenyurtlu komşularımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için dezenfeksiyon çalışmalarımız ilçe genelindeki bütün ibadethanelerde devam ediyor” dedi.