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Esenyurt'ta Kadir Gecesi öncesi camiler temizlendi

Esenyurt’ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri dip köşe temizledi.

Esenyurt'ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri dip köşe temizledi.


Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yerine getirmesi için ilçedeki ibadethaneleri dip köşe temizledi. Esenyurt genelindeki cami ve mescitlerde vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri için cami avlusu, şadırvan, mihrap, kürsü, minber, halı, kapı, pencere ve ayakkabılık gibi alanlar temizlenerek hijyenik hale getirildi.

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