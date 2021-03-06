İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta kafe, lokanta ve kıraathanelere polis denetimi

Esenyurt’ta haftalar sonra kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri cafe, lokanta ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta haftalar sonra kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cafe, lokanta ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi.



Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Cumartesi günü akşam saat 21.00'a kadar kısıtlama kaldırılmıştı. Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününde Esenyurt'ta da denetimler artırıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede bulunan kafe, lokanta ve kıraathaneleri tek tek dolaştı. Polis ekipleri vatandaşlara denetimler noktasında uyarılarda bulundu.



Bir kafede işletme sahibi olan Murat Avcı, denetimlerden memnun olduğunu uzun süre sonra da olsa açık olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, " HES kodlarını ve ateş ölçümlerini yapıp müşteri kabul ediyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.