Esenyurt'ta kanser hakkında bilinçlendirme semineri

Seminerde, Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt ile Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Keskin, kanserden korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemini anlattı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katıldığı seminerde vatandaşlar kansere karşı bilinçlendirildi.

Esenyurt Belediyesi, kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'nda “Kanser Hakkında Her Şey” isimli bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde, Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt ile Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Keskin, kanserden korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemini anlattı. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan seminere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Halis Şimşek ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Esenyurt Muharip Gaziler Derneği, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt; Kanserin Tarihçesi, Kanserin Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Türkiye'de Ölüm Nedenleri, Türkiye'de Kanser Tipine Göre Ölüm Oranları ve Dünyada Çocuk Çağı Kanserleri'ni anlattı. Seminerde Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Keskin ise Kanserin Nedenleri, Beslenme, Kansere Yakalanma, Kanserde Erken Bulgular ve Kanser Çeşitleri konularında vatandaşları bilgilendirdi.

“Bol su içmeliyiz”

Seminerde konuşan Başkan Bozkurt, hocaların zor şartlar altında çalıştıklarına dikkat çekerek katılımları için kendilerine teşekkür etti. Bozkurt, “Benim için çok anlamlı bir gün. Konu kötü görülebilir ama hayatın olağan akışı içinde herkesin her zaman karşılaşabileceği bir rahatsızlık. Buradan ben şunu anlıyorum: Normal yaşamımızda hareketli olmalıyız. Bol su içmeliyiz. Arabamıza, evimize veya koltuğumuza gösterdiğimiz özeni kendimize göstermeliyiz. Beslenmemize dikkat etmeliyiz gibi bir sonuç çıkardım. Benim hayatta gördüğüm en düzgün iki insan burada. O kadar zor bir iş yapıyorlar ki zor şartlarda çalışıyorlar ki psikolojik olarak bile o alanda çalışmanın yaşantılarına ne kadar etki ettiğini biliyorum. İki güzel başarı hikâyesi karşımızda. Geldiğiniz için bize kattıklarınız için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Kanser tedavi yöntemlerinin her bölgede ilde olması gerekiyor””

Kanser hastalığının insanlık tarihi ile birlikte ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Bozkurt, “Kanser insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkan bir rahatsızlık. İnsanoğlu var olduğundan beri hücrelerimiz kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkmıştır. O dönemlerden beri kansere farklı isimler konulmuş. İnsanı saran bir hastalık olduğu için de yengeç olarak da isimlendirilmiş. Bilimin gelişmesiyle birlikte kanserde tanımlamalar, tedaviler hızlı bir şekilde artmaya başlamış. Bilim nerede gelişmişse tedavi de orada gelişmiş. Kanser tedavi yöntemlerinin her bölgede, ilde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kanser basit tedbirle önlenebilir”

Esenyurt'ta uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Keskin ise şöyle konuştu: “Tüm kanser hastalarının yüzde 80'i iyileşerek hayatlarına devam ediyor. Yüzde 20'lik kısım bizi biraz üzüyor. Kanserin nedenleri arasında sigara, alkol, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı güneş ışını, kimyasal maddeler, çevre kirliliği, genetik, yaş ve radyasyon yer alıyor. Beslenmeye çok dikkat etmeliyiz. Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Tarama, kanserde çok önemli bir yeri kapsıyor. 40 yaşından sonra her kadın bir veya iki yılda bir mamografiye girmelidir. Kanser basit tedbirle önlenebilir. Tarama testleri mevcuttur. Erken tanı ile hastaların yüzde 70-80'inin kanserden tamamen kurtulma şansı vardır. Kanser tanısı konulmasından tedavi ve takibine kadar geçen süreçte çok çeşitli uzmanlık alanlarının koordine çalışması gerekir.”

Seminer, alanında uzman olan doktorların sunumlarının ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Seminere katılan vatandaşlar, bu tarz etkinliklerin sürekli olmasını istediklerini dile getirerek kanser hakkında bilinçlendirildikleri için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.