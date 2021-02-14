İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için çalışmalarına devam ediyor.


Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, yolları açık tutabilmek ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.